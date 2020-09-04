Александр Лукашенко, по данным немецкой газеты «Вельт», не будет включен в санкционный список Евросоюза

Источники издания утверждают, что это связано с позицией Германии, Франции и Италии. Они считают, что, несмотря на все обстоятельства, каналы связи с белорусским президентом нужно держать открытыми. Включение Лукашенко в санкционный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступают в первую очередь страны Балтии и Польша.
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