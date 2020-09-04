В Приморье жертвами тайфуна стали три человека, более 50 пострадали

Во Владивостоке ураганный ветер повалил деревья и рекламные конструкции, срывал крыши со зданий. В МЧС предупреждают, что сильные дожди и штормовой ветер вновь могут ухудшить ситуацию. Сейчас последствия предыдущего тайфуна ликвидируют около 5 тысяч человек. Во многих районах остается нарушено энергоснабжение.