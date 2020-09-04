Футболисты сборной России с победы стартовали в розыгрыше Лиги Наций

Наша команда уверенно переиграла сербов со счетом 3-1.

Игра на стадионе Динамо в Москве стала первой для национальной сборной в нынешнем году. Команда Сербии рассматривалась в качестве главного конкурента по групповому этапу. Однако ход игры показал заметное превосходство подопечных Станислава Черчесова прежде всего в функциональной готовности. Соперник российской команды допускал немало ошибок. Но реализовать свои шансы наши смогли только после перерыва.

Счёт открыл Артём Дзюба, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Зелимхане Бакаеве. В середине второго тайма преимущество российской сборной дальним ударом увеличил Вячеслав Караваев. Вскоре Александр Митрович подарил сербам надежду. Однако почти тут же Дзюба оформил дубль, установив окончательный результат.

В другом матче в нашей группе команда Венгрии с минимальным счетом обыграла на выезде сборную Турции. Свой следующий матч в Лиге Наций сборная России проведет 6 сентября против футболистов Венгрии.