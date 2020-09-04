В Болгарии протестующие вновь блокировали дороги на ключевых перекрестках столицы страны Софии

Там уже почти два месяца не прекращаются антиправительственные демонстрации.

Очередная акция протеста на этот раз собрала несколько тысяч человек, передает агентство ТАСС. Как отмечается, после недолгого митинга у зданий правительства, парламента и администрации президента они прошли шествием по улицам Софии, одновременно устанавливая палатки. Впрочем, ночью протестующие их добровольно убрали. Столкновений с полицией не было, в отличие от акции, прошедшей в среду.

Демонстранты требуют отставки правительства во главе с премьером Бойко Борисовым, а также генпрокурора. По их мнению, они погрязли в коррупции. Сам премьер уверяет, что покинет свой пост, если парламент одобрит его предложения по изменению конституции. Однако в конфронтацию с ним вступил президент Болгарии Румен Радев. Он обвинил правительство в провокациях, которые привели к насилию над мирными жителями, и призвал кабинет Борисова подать в отставку. Кроме того, он раскритиковал и проект новой конституции.

Во время акции протеста, прошедшей в среду в Софии, полицейские задержали свыше 100 человек. Они применяли слезоточивый газ, в то время как демонстранты использовали петарды, булыжники и бутылки.