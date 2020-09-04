Басманный суд Москвы сегодня должен рассмотреть жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Алексея Навального

Басманный суд Москвы сегодня должен рассмотреть жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального. Ранее директор ФБК Иван Жданов говорил в интервью «Эху Москвы», что выводы немецкой лаборатории подтверждают ответственность российского государства за произошедшее. Накануне омские врачи заявили, что проводили несколько токсикологических экспертиз, однако никаких ядов в организме политика не нашли.