Соединенные Штаты перебрасывают в Литву тяжелую бронетехнику для совместных учений возле границы с Белоруссией

Танки прибывают уже сегодня. НАТО заявляет, что все это было давно запланировано и никакого отношения к белорусским событиям не имеет.

Американские войска будут выведены из Польши и размещены в Литве на границе с Белоруссией для проведения заранее запланированных военных учений — об этом в среду объявило литовское правительство. Учения носят «оборонительный характер и не направлены против какого-либо соседа, в том числе Белоруссии», заявил Вильнюс. При этом, как отмечает газета Нью-Йорк Таймс, американские войска прибывают раньше и остаются дольше, чем указывало правительство до начала протестов в Белоруссии — военное развертывание в Литве продлится до ноября и включает 500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

В июле Минобороны Литвы заявляло, что в сентябре Соединенные Штаты отправят контингент войск размером с батальон — от 300 до 1000 солдат — для двухнедельных тренировок, которые начнутся в середине месяца. В августе министр обороны Литвы Раймундас Кароблис это заявление повторил. Несколько дней назад Кароблис заявил, что существует реальная опасность того, что Россия направит войска в Беларусь.

Учения будут проводиться с 14 по 25 сентября. В них также примут участие военнослужащие Франции, Италии, Германии и других стран.