Мэрия Москвы сообщает, что все предприятия комплекса городского хозяйства в выходные будут работать в усиленном режиме

В мэрии Москвы сообщают, что все предприятия и компании комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме в предстоящие выходные. Это связано с проведением Дня города. По словам заммэра Петра Бирюкова, в круглосуточном режиме будут дежурить аварийные бригады. Ранее мэр Сергей Собянин говорил, что День города в этом году будет без фейерверков и крупных концертов. Основные мероприятия пройдут в парках и скверах.