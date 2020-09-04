Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать сведения из госреестра недвижимости

Представители бизнес-организаций, по данным РБК, выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродавать сведения из госреестра недвижимости. Они считают, что это нанесет ущерб потребителям и уничтожит целый сегмент услуг. В Росреестре уверены, что такие перепродажи угрожают правам граждан.