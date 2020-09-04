Фонд борьбы с коррупцией выпустил вторую часть расследования, которое Алексей Навальный снимал до отравления

Согласно этому видео, местным депутатам от «Единой России» принадлежат предприятия ЖКХ Томска. Алексей Навальный подчеркнул, что проблема эта характера для многих городов. Он также призвал россиян участвовать в «Умном голосовании» на предстоящих всероссийских выборах.