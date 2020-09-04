Соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах, Светлана Тихановская, уверена, что акции протеста в Беларуси не прекратятся. В интервью японскому телеканалу NНК она сказала, что белорусский народ является движущей силой ежедневных протестов и может оказать сильное давление на президента.