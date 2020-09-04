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08:04, 04 сентября 2020

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым состоится сегодня в Малом театре

О кончине актера стало известно 1 сентября.

Причиной смерти Бориса Клюева стала продолжительная болезнь, сообщили в пресс-службе Малого театра, – с 2018 года артист боролся с раком легких. Тогда он отказался от госпитализации и преподавал в Щепкинском училище и заведовал кафедрой актерского мастерства до последнего дня жизни. Борис Клюев сыграл в десятках спектаклей, на его счету более 120 ролей в фильмах и сериалах. Известность ему принесли «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Михайло Ломоносов», «ТАСС уполномочен заявить…». Десять лет он снимался в популярном сериале «Воронины». В Минкульте назвали его кончину невосполнимой утратой для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа. Соболезнования выразил в том числе президент России Владимир Путин.

Похороны артиста состоятся на Троекуровском кладбище.



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