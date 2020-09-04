По меньшей мере три человека погибли и еще свыше 50 в общей сложности пострадали в результате тайфуна в Приморье

По меньшей мере три человека погибли и еще свыше 50 в общей сложности пострадали в результате тайфуна, обрушившегося на Приморье. Он бушевал в течение нескольких дней.

Одной из жертв супертайфуна стал житель села Лукьяновка – как сообщают власти Приморья, на него упало дерево. Еще два человека погибли после того, как на отмель в одной из бухт оказался выброшен плавучий кран. Они были членами экипажа. Еще семь человек, находившиеся на нем, не пострадали. Тайфун «Майсак» принес в Приморье ураганный ветер силой до 43 м/с и мощные дожди. Без света остались 150 тысяч человек в 70 населенных пунктах. Оказались поваленными сотни деревьев, в ряде случаев срывало крыши зданий, в том числе одного из детских садов. Из-за стихии пришлось закрыть движение по Золотому и Русскому мостам, а в Находке — ввести режим чрезвычайной ситуации. Многие поезда ходят с задержкой. Впрочем, губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил оценить обстановку во всем крае: не исключено, что режим ЧС распространится на весь регион.

По оценкам синоптиков, тайфун «Майсак» ушел в сторону Китая, где в скором времени он должен затухнуть.