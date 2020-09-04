Басманный суд сегодня рассмотрит жалобу ФБК на бездействие СК по факту отравления Алексея Навального

Юрист ФБК Вячеслав Гимади в своем заявлении просит признать незаконным бездействие Следственного комитета, который не провел проверку по заявлению Фонда от 20 августа, в котором содержалось требование возбудить уголовное дело по статьям о «покушении на убийство» и «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Ответа на это заявление в установленный срок в фонде не получили, после чего и была подана жалоба. ТАСС напоминает, что в настоящее время Западно-сибирская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку по факту происшествия. Напомним, что Навальному стало плохо на борту самолета, который совершил экстренную посадку в Омске, где врачи сохранили политику жизнь, после чего он был перевезен в Германию.

Срок проверки продлен до 20 сентября, после чего по результатам будет принято процессуальное решение. ЕС осудил отравление российского политика Алексея Навального. В заявлении от имени 27 государств-членов Евросоюза отмечается, что Навальный «был отравлен военным химическим нервнопаралитическим веществом группы «Новичок», что грубо нарушает международное право и стандарты в области прав человека. Евросоюз также допустил введение санкций из-за отравления Навального.