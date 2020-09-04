Мурашко: Москва и Минск в течение месяца могут прийти к соглашению по использованию российской вакцины от коронавируса

Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, в России сейчас проводятся дополнительные исследования вакцины.
2020-09-04T07:33:25+03:00
2020-09-04T07:33:33+03:00
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07:33, 04 сентября 2020
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