Заслуженную артистку России Ирину Печерникову похоронят сегодня на Ваганьковском кладбище

Печерникова умерла за день до семидесятипятилетия в своем доме в Ярославской области, где она жила в течении долгих лет. Проститься с актрисой смогут только ее родственники.

Закрытая церемония пройдет в ритуальном зале центральной клинической больницы гражданской авиации. Затем актрису кремируют, а ее прах будет захоронен в ячейке на Ваганьковском кладбище. В начале 90-х Печерникова прервала успешную карьеру и уехала в провинцию.

Для многих близкими и родными стали ее образы в фильмах «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Щит и меч» и других. После 2010 года она вернулась в профессию и приняла участие в ряде проектов в кино и на телевидении.

На роли в сериалах она не соглашалась, говоря, что ждет хорошую пьесу, поскольку в свое время высоко подняла планку, которая таковой и останется. Теперь уже навсегда.

Десятки ролей Печерникова сыграла на сцене «Ленкома», театра имени Маяковского и Малого театра.