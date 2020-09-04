Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США.

В матче второго круга пятая ракетка мира одержал победу над представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:4. Следующую игру на турнире Медведев проведет против американца Джеффри-Джона Вулфа.
2020-09-04T05:14:25+03:00
2020-09-04T05:14:29+03:00
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05:14, 04 сентября 2020
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