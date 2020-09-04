Дональд Трамп назвал своего соперника Джозефа Байдена марионеткой социалистов и марксистов.

Выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, американский президент утверждал, что план Байдена сводится к умиротворению внутренних террористов, а его — Трамп план — к их аресту и привлечении к ответственности. Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, предвыборный рейтинг Байдена опережает аналогичный показатель нынешнего американского лидера в среднем на 7,2 процентных пункт.
2020-09-04T05:13:20+03:00
2020-09-04T05:13:25+03:00
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05:13, 04 сентября 2020
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