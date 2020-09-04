С сегодняшнего дня в Москве разрешено проводить выставки и конгрессы.

Такие мероприятия из-за коронавируса оставались в Москве под запретом с марта. Среди ограничений, сохраняющихся в столице — запрет на проведение массовых общественных мероприятий, обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах, запрет на полную заполняемость театров, кинотеатров и стадионов.
2020-09-04T05:12:02+03:00
2020-09-04T05:12:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 04 сентября 2020
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