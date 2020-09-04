Суд сегодня решит вопрос с продлением ареста полицейским из «дела Голунова».

Четверо бывших сотрудников МВД обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста. Следствие просит продлить им меру пресечения до 7 декабря. Завтра суд также рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста пятому полицейскому, который признался в подбросе наркотиков Голунову и дал показания на других фигурантов.