Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает сегодня совещание Совета альянса на уровне послов.

Как сообщила в твиттере официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, на встрече будут обсуждаться возможные последствия заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок». После совещания Столтенберг выступит с официальным заявлением.
2020-09-04T05:09:11+03:00
2020-09-04T05:09:16+03:00
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05:09, 04 сентября 2020
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