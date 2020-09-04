Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает сегодня совещание Совета альянса на уровне послов.

Как сообщила в твиттере официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, на встрече будут обсуждаться возможные последствия заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок». После совещания Столтенберг выступит с официальным заявлением.