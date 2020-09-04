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05:07, 04 сентября 2020

ЕС допустил введение санкций из-за отравления Алексея Навального.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал отравление российского оппозиционного политика покушением и призвал к совместной международной реакции. В заявлении Борелля отмечается, что применение химоружия «совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах», и является грубым нарушением международного права и стандартов в области прав человека.



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