ЕС допустил введение санкций из-за отравления Алексея Навального.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал отравление российского оппозиционного политика покушением и призвал к совместной международной реакции. В заявлении Борелля отмечается, что применение химоружия «совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах», и является грубым нарушением международного права и стандартов в области прав человека.