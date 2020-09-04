Басманный суд сегодня рассмотрит жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Алексея Навального

По словам директора ФБК Ивана Жданова, заявление с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля осталось без ответа.
2020-09-04T06:01:00+03:00
2020-09-04T06:11:46+03:00
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06:01, 04 сентября 2020
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