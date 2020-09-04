По данным Фонда «Общественное мнение» 82% россиян считают себя патриотами.

Опрос также показал, что 71% россиян считают, что человек, старающийся избежать службы в армии, не может быть патриотом. 3% опрошенных среди критериев патриотизма назвали поддержку правления Владимира Путина.
2020-09-04T04:13:54+03:00
2020-09-04T04:13:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 04 сентября 2020
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