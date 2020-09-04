Почти половина россиян хотела бы на пенсии переехать к морю насовсем.

Такие данные приводятся в исследовании НПФ Сбербанка и портала авторских туров YouTravel.me. Самыми комфортными для отдыха пенсионеров российскими регионами у опрошенных считаются Крым, Сочи и Байкал.
2020-09-04T04:11:31+03:00
2020-09-04T04:11:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 04 сентября 2020
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