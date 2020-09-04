Минюст США хочет уже в этом месяце предъявить антимонопольный иск к компании Google.

По сведениям «Нью-Йорк таймс», министр юстиции — генеральный прокурор Уильям Барр не внял доводам десятков юристов ведомства, которые не хотели форсировать события и предлагали дать им больше времени на сбор доказательств. Издание отмечает, что многие сотрудники Минюста не уверены, что собранных документов будет достаточно, чтобы доказать вину интернет-гиганта и выиграть дело в суде. Расследование было инициировано администрацией Трампа и победа в суде обеспечила бы ему дополнительные очки в преддверии выборов 3 ноября