Дональд Трамп высказался за улучшение отношений с Россией.

Выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, американский президент обратился к собравшимся с вопросом: «Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо?», и сам же ответил: «Я думаю, что это хорошо».
2020-09-04T04:08:26+03:00
2020-09-04T04:08:30+03:00
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04:08, 04 сентября 2020
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