Отравление Навального ставит под угрозу российско-чешские консультации об улучшении отношений.

Так считает министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Политические консультации с Россией готовились в течение

нескольких недель международным отделом Канцелярии президента Чехии. Отношения между Москвой и Прагой осложнились рядом событий последних лет, в частности, демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу.