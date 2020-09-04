Лидер Белоруссии Александр Лукашенко внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Портал указывает, что президент Белоруссии является – цитирую — «пособником террористов и российских оккупантов». Далее следует список публикаций, посвященных задержанию 33 россиян сотрудников охранных структур, на территории Белоруссии с последующей выдачей из России. Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к «преступлениям против основ нацбезопасности Украины». В России портал заблокирован по решению суда.
2020-09-04T04:05:40+03:00
2020-09-04T04:05:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 04 сентября 2020
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