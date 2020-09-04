Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, не прекратятся.

Об этом в интервью японскому телеканалу Эн-эйч-кей заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По ее мнению, ежедневные демонстрации оказывают

достаточное давление на власть. Тихановская также отметила, что тесные связи Лукашенко с Россией — «это не очень хороший знак» и выразила обеспокоенность в связи с возможным вмешательством Москвы в ситуацию в ее стране.