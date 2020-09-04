В отношении президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу ведется расследование по факту коррупции.

По сведениям El Mundo, каталонская полиция инициировала возбуждение уголовного дела против футбольного функционера. Его подозревают заключении от имени «Барселоны» сделок и в свою пользу.
2020-09-04T03:13:31+03:00
2020-09-04T03:13:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 04 сентября 2020
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