У актера Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус.

Об этом пишет целый ряд американских изданий, освещающих шоу бизнес. Ранее киностудия Warner Bros. Pictures объявила о приостановке съемок фильма «Бэтмен», где Паттинсон играет главную роль. Студия назвала причиной то, что один из членов съемочной группы получил положительный тест на COVID-19 и находится в изоляции. Имя заболевшего в Warner Bros. не называли. Съемки нового фильма о Бэтмене начались в феврале, но были приостановлены в марте из-за коронавируса и возобновились в этом месяце.
2020-09-04T03:12:21+03:00
2020-09-04T03:12:24+03:00
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03:12, 04 сентября 2020
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