В штате Нью-Йорк семь полицейских отстранены от работы после смерти афроамериканца Дэниела Пруда.

Мэр Рочестера Лавли Уоррен

призвала генпрокурора штата провести тщательное расследование. Пруд был задержан 23 марта. По данным «Нью-Йорк таймс», в состоянии наркотического опьянения он бегал по улице без одежды и кричал, что заражен коронавирусом. Стражи порядка надели ему на голову мешок, чтобы предохранить окружающих от слюны и плевков и некоторое время прижимали его к асфальту. Пруд потерял сознание, был госпитализирован и умер в больнице через несколько дней. Только накануне его семья решила рассказать об этом.