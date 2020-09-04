ЕС осудил отравление российского политика Алексея Навального.

В заявлении от имени 27 государств-членов Евросоюза отмечается, что Навальный «был отравлен военным химическим нервнопаралитическим веществом группы «Новичок», что грубо нарушает международное право и стандарты в области прав человека. Евросоюз также допустил введение санкций из-за отравления Навального.
2020-09-04T03:07:21+03:00
2020-09-04T03:07:26+03:00
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03:07, 04 сентября 2020
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