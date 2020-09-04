Постпред США при ОБСЕ призывает убедить Лукашенко, что он в сложившейся ситуации не может быть президентом.

Такое мнение Джеймс Гилмор высказал интервью журналу «Форин полиси». Как этого добиться, американский м дипломат не уточнил. Он также сказал, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.