Постпред США при ОБСЕ призывает убедить Лукашенко, что он в сложившейся ситуации не может быть президентом.

Такое мнение Джеймс Гилмор высказал интервью журналу «Форин полиси». Как этого добиться, американский м дипломат не уточнил. Он также сказал, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.
2020-09-04T03:05:32+03:00
2020-09-04T03:05:38+03:00
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03:05, 04 сентября 2020
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