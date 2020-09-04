Обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима.

В ходе прений в Пресненском суде прокурор посчитала полностью доказанной вину актера в смертельном ДТП на Садовом кольце. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что такой срок может объясняться политическими мотивами. Сам Ефремов в последнем слове впервые за весь судебный процесс признал свою вину. Приговор Ефремову будет оглашен 8 сентября.
2020-09-04T02:14:52+03:00
2020-09-04T02:14:59+03:00
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02:14, 04 сентября 2020
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