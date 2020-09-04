Магасский суд Ингушетии обязал МВД выплатить 2,5 миллиона рублей родственникам Магомеда Долиева.

Он погиб от пыток в ингушском Центре «Э» в июле 2016 года. Как рассказал «Зонt права» адвокат потерпевших Андрей Сабинин, 50-летненго Долиева пытали током, надев ему пакет на голову, добиваясь признания в ограблении банка. В 2018 году суд приговорил шестерых бывших сотрудников Центра «Э», ФСБ и полиции — к срокам от 3 до 10 лет, еще одного фигуранта — к условному сроку.