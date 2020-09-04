Из финской лаборатории исчезли образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

В 2015 году его пытались отравить нервно-паралитическим веществом, предположительно, «Новичком». В этом году болгарская прокуратура обвинила в покушении на торговца оружием сотрудника ГРУ. Как сообщает издание The Insider, сам предприниматель неоднократно просил лабораторию предоставить анализы правоохранительным органам Болгарии и продлить срок их хранения, но ответов не получил. В самой лаборатории, как сообщают СМИ, утверждают, что образцов у них нет, хотя они должны были храниться пять лет.