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02:09, 04 сентября 2020

В НИИ Склифософского не нашли в анализах Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы.

Об этом в федеральном телеэфире сообщил завотделением института Михаил Поцхверия. По его словам, исследования проводились на американском оборудовании, которое может определить 240 тыс. стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации США. Ранее признаки отравления политика указанными соединениями выявили врачи берлинской клиники «Шарите», куда Навального перевезли на лечение из Омска. Накануне немецкие медики заключили, что в организме Навального есть следы яда из группы «Новичок».



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