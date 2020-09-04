Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию.

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил ТАСС, что реализация нефтепродуктов могла бы идти через российские порты. По его словам, этот вопрос будет проработан с транспортными и портовыми компаниями и «Белнефтехимом». Новак отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы реализация нефтепродуктов, которая сегодня идет через третьи страны, шла, в частности, через порт Усть-Луга в Ленобласти.