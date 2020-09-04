Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию.

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил ТАСС, что реализация нефтепродуктов могла бы идти через российские порты. По его словам, этот вопрос будет проработан с транспортными и портовыми компаниями и «Белнефтехимом». Новак отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы реализация нефтепродуктов, которая сегодня идет через третьи страны, шла, в частности, через порт Усть-Луга в Ленобласти.
2020-09-04T02:08:58+03:00
2020-09-04T02:09:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2703595-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 04 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…