КС оппозиции Белоруссии призвал власти освободить задержанных членов объединения.

Соответствующее заявление опубликовано этой ночью в телеграм-канале Координационного совета. В то же время КС призывает власти к диалогу, как единственному возможному выходу из политического кризиса. Как подчеркивается в заявлении, «аресты, уголовные дела, шельмование и запугивание недовольных — это все сигналы войны».
2020-09-04T02:07:55+03:00
2020-09-04T02:07:59+03:00
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02:07, 04 сентября 2020
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