КС оппозиции Белоруссии призвал власти освободить задержанных членов объединения.

Соответствующее заявление опубликовано этой ночью в телеграм-канале Координационного совета. В то же время КС призывает власти к диалогу, как единственному возможному выходу из политического кризиса. Как подчеркивается в заявлении, «аресты, уголовные дела, шельмование и запугивание недовольных — это все сигналы войны».