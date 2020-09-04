Сборная России по футболу начала новый сезон победой в Лиге наций.

На стадионе «Динамо» в Москве сборная России обыграла команду Сербии со счетом 3:1. В параллельной в группе игре венгры в гостях одержали победу над сборнй Турции 1:0. Таким образом, после первого тура у России и Венгрии по 3 очка
2020-09-04T01:12:20+03:00
2020-09-04T01:12:25+03:00
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01:12, 04 сентября 2020
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