Сотрудник ФБК Георгий Албуров оштрафован на 30 тысяч рублей за съемки с дрона дачи чиновника в Татарстане.

У себя в Твиттере Албуров рассказал, что Ространснадзор признал его виновным в нарушении правил использования воздушного пространства. Ранее на сайте «Медиазона» сообщалось, что 31 августа Албурова задержали охранники дачи, которые передали его полиции. После этого в Казани задержали юриста ФБК, гражданина Беларуси Владлена Лося, которого теперь собираются выслать из России.
2020-09-04T01:09:33+03:00
2020-09-04T01:09:37+03:00
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01:09, 04 сентября 2020
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