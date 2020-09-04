Сотрудник ФБК Георгий Албуров оштрафован на 30 тысяч рублей за съемки с дрона дачи чиновника в Татарстане.

У себя в Твиттере Албуров рассказал, что Ространснадзор признал его виновным в нарушении правил использования воздушного пространства. Ранее на сайте «Медиазона» сообщалось, что 31 августа Албурова задержали охранники дачи, которые передали его полиции. После этого в Казани задержали юриста ФБК, гражданина Беларуси Владлена Лося, которого теперь собираются выслать из России.