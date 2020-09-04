В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

Как рассказала РБК координатор организации Татьяна Усманова, Пивоваров задержан в районе Петровки и доставлен в ОВД «Тверское». На него оформляют протокол о нарушение правил проведения массовых мероприятий но не говорят, за что именно. Пивоварова оставляют на ночь в отделе полиции до суда. Накануне участники кампании «Нет!» против поправок к Конституции, одним из лидеров которой выступает Пивоваров, подали в ВС коллективный иск с требованием отменить итоги всенародного голосования.
2020-09-04T01:08:28+03:00
2020-09-04T01:08:33+03:00
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01:08, 04 сентября 2020
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