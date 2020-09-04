В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

Как рассказала РБК координатор организации Татьяна Усманова, Пивоваров задержан в районе Петровки и доставлен в ОВД «Тверское». На него оформляют протокол о нарушение правил проведения массовых мероприятий но не говорят, за что именно. Пивоварова оставляют на ночь в отделе полиции до суда. Накануне участники кампании «Нет!» против поправок к Конституции, одним из лидеров которой выступает Пивоваров, подали в ВС коллективный иск с требованием отменить итоги всенародного голосования.