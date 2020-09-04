Неизвестные взломали сайт МВД Белоруссии.

Как передает телеканал «Дождь», на странице «Внимание! Розыск!» появились «обвиняемые в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в республике» президент Александр Лукашенко и глава ведомства Юрий Караев. Оба на странице указаны как «без вести пропавшие». Сейчас сайт недоступен. Ранее на сайте управделами президента Беларуси появился бело-красно-белый флаг и отредактированная фотография главы ведомства Виктора Шеймана.
2020-09-04T01:07:20+03:00
2020-09-04T01:07:24+03:00
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01:07, 04 сентября 2020
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