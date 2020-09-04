Правительство Германии отвергло заявление Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального.

Представитель кабинета министров заявил РБК, что заявления белорусского лидера не соответствуют действительности. Накануне белорусский президент на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным рассказал со ссылкой на перехваченный с разговор «Варшавы и Берлина», что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении Навального основаны на фальсификации. Лукашенко пообещал передать расшифровку этого перехвата в ФСБ.
2020-09-04T01:06:16+03:00
2020-09-04T01:06:20+03:00
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01:06, 04 сентября 2020
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