Правительство Германии отвергло заявление Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального.

Представитель кабинета министров заявил РБК, что заявления белорусского лидера не соответствуют действительности. Накануне белорусский президент на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным рассказал со ссылкой на перехваченный с разговор «Варшавы и Берлина», что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении Навального основаны на фальсификации. Лукашенко пообещал передать расшифровку этого перехвата в ФСБ.