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01:06, 04 сентября 2020

Правительство Германии отвергло заявление Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального.

Представитель кабинета министров заявил РБК, что заявления белорусского лидера не соответствуют действительности. Накануне белорусский президент на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным рассказал со ссылкой на перехваченный с разговор «Варшавы и Берлина», что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении Навального основаны на фальсификации. Лукашенко пообещал передать расшифровку этого перехвата в ФСБ.



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