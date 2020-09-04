Евросоюз допустил введение санкций из-за отравления Алексея Навального.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал отравление российского оппозиционного политика покушением и призвал к совместной международной реакции. В заявлении Борелля отмечается, что применение химоружия «совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах», и является грубым нарушением международного права и стандартов в области прав человека.
2020-09-04T01:05:15+03:00
2020-09-04T01:05:20+03:00
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01:05, 04 сентября 2020
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