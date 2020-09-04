Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали многолетнее соглашение со стриминговым сервисом Netflix

Газета The New York Times со ссылкой на источники пишет, что они решили основать в Калифорнии собственную продюсерскую компанию, которая займется производством документальных и художественных фильмов и сериалов, а также детских программ. О сумме контракта ничего не говорится. Известно лишь, что ранее супруги вели переговоры с Disney и Apple, тогда речь шла о 100 миллионах долларов.

В январе британский принц и его жена объявили о своем решении больше не выполнять обязанности старших членов королевской семьи.