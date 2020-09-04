В Москве с сегодняшнего дня разрешено проводить выставки и конгрессы

Осуществление конгрессно-выставочной деятельности возобновляется с сегодняшнего дня в полном объеме – так это сформулировано в указе мэра Москвы Сергея Собинина, опубликованном накануне. Там подчеркивается, что работа возобновляется при соблюдении эпидемиологических требований, связанных с эпидемией коронавируса. В Москве проведение любых массовых мероприятий с численностью участников более 5 тысяч человек, в том числе проведение выставок и конгрессов, было запрещено с середины марта. С июня поэтапно ограничения снимаются, но по-прежнему действует требование носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах. Также сохраняются ограничения на заполняемость залов театров, кинозалов и концертных площадок.

В Москве всего было зафиксировано более 260 тысяч заболевших. Каждый день выявляется несколько сотен новых случаев, из-за этого в этом году не стали проводить масштабные гуляния по случаю дня города.