Евросоюз допустил введение санкций из-за отравления Алексея Навального

В заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованного на сайте Евросовета, звучит призыв к совместной международной реакции из-за покушения на политика. Уже сегодня внеплановую встречу по поводу отравления проведут послы страны НАТО.

На днях правительство Германии официально заявило, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».

Между тем, суд рассмотрит требование Фонда борьбы с коррупцией обязать Следственный комитет ответить, будет ли возбуждено уголовное дело о покушении на убийство Алексея Навального.

Главный токсиколог Омской области утверждает, что об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок» речи идти не может. По словам Александра Сабаева, последствия такого отравления были бы совершенно иными.

Александр Сабаев подчеркнул, что отсутствие сильных отравляющих веществ в организме Навального подтвердили несколько токсикологических экспертиз.