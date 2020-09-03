Кипр выдал окончательное разрешение на строительство межконтинентальной линии электропередач

Проект под названием «Евроафрика интерконнектор» позволит обеспечить стран-участниц электроэнергией практически в любых чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

Еще прошлой осенью местные власти согласовали строительство подстанции мощностью 2000 МВт и точки вывода подводного кабеля, соединяющего Европу и Северную Африку. По планам, с одной стороны Кипр будет связан с Египтом высоковольтной линией длиной в полтысячи километров, а с другой – почти девятисоткилометровым кабелем с греческим островом Крит.